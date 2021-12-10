Єгор Назарина забив прямим ударом зі штрафного.

УЄФА представив номінантів на найкращий гол 6-го туру групового етапу Ліги конференцій, а також переможця.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У число чотирьох претендентів на нагороду увійшов півзахисник "Зорі" Єгор Назарина.

У матчі проти норвезького "Буде-Глімта" Назарина вколотив м'яч у сітку дальнім ударом зі штрафного.

За підсумками голосування гол українця був визнаний найкращим у турі.

У конкурентах в українця були голи Ріса Нельсона з "Фейєноорда", Івана Шранца ("Славія" Прага) і Борхи Майораля ("Рома").

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021

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Ліга конференцій: підсумки групового етапу

Ліга конференцій: результати 6-го туру, підсумкове положення команд.

Стало відомо, хто продовжить боротьбу в плей-оф турніру.

В 1/16 фіналу (стикових матчах) зіграють вісім команд, що зайняли другі місця у своїх групах Ліги конференцій, а також вісім команд, що стали третіми в Лізі Європи. В 1/8 фіналу переможці приєднаються до восьми команд, які зайняли перші місця у своїх групах ЛК. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 13 грудня, а плей-оф стартує в лютому 2022 року.

"Зоря" фінішувала на третьому місці в одній групі з "Ромою", "Буде-Глімтом" і ЦСКА (Софія) і покинула турнір.

Автор: Антон Дудар