Руслан Малиновський прокоментував перемогу "Марселя" над ПСЖ у Кубку Франції.

У середу, 8 лютого, "Марсель" обіграв ПСЖ в рамках 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу.

Перемогу "провансальцям" приніс приголомшливий гол хавбека збірної України Руслана Малиновського.

Після поєдинку український футболіст прокоментував тріумф своєї команди.

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"Це був неймовірний матч і неймовірна атмосфера також. Це особливо, знаємо, що це класика у Франції. Ми були дуже мотивовані на цей матч, хотіли викластися по максимуму. Вважаю, заслужили перемогу.

Атмосфера, фанати - це було неймовірно. Вболівальники підштовхували нас, ця перемога за ними. Вони довго чекали перемогу над ПСЖ вдома. Ми віддали все, хочу сказати спасибі всій команді, тим, хто на полі, і тим, хто поза ним. Ми команда, не має значення, хто грає, а хто не грає, ми повинні бути єдиними. Ми працюємо на єдиний результат, за цей нього треба боротися. Сьогодні ми бачили, як усі боролися за цю велику перемогу.

Попереду ще матчі, залишилося дочекатися жеребкування наступної стадії. Ми будемо готуватися так само, як і проти ПСЖ, з тією ж концентрацією і таким же настроєм на полі", - наводить слова Малиновського офіційний сайт "Марселя".

"Марсель" обіграв ПСЖ на своєму полі в рамках 1/8 фіналу Кубка Франції з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Руслан Малиновський перейшов у "Марсель" у січні цього року з італійської "Аталанти".

У складі французького клубу українець зіграв сім матчів і забив два голи у всіх турнірах.

Дебютний гол за "Марсель" Руслан Малиновський забив у матчі 22-го туру чемпіонату Франції проти "Ніцци".

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