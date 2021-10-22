Аллахьяр Сайядманеш своїм ударом приніс "Зорі" перемогу.

Гол нападника "Зорі" Аллахьяра Сайядманеша визнаний одним з найкращих в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УЄФА вибрав його в якості одного з чотирьох претендентів на найкращий гол тижня в турнірі. В опитуванні він зайняв друге місце.

На 64-й хвилині матчу проти болгарського ЦСКА Аллахьяр отримав м'яч біля краю штрафного майданчика і завдав обвідного удару в дальній кут воріт.

Цей гол став переможним для "Зорі", яка виграла з рахунком 1:0.

Також у списку претендентів на найкращий м'яч тижня голи Томаша Чванчара ("Яблонець"), Пепа Маса ("Копенгагена") і Патріка Берга ("Буде-Глімт").

Найкращим вболівальники визнали гол Берга.

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Цей тріумф "Зорі" став історичним. Вперше українська команда здобула перемогу в новому турнірі - Лізі конференцій УЄФА.

"Буде-Глімт" набрав 7 очок після трьох турів у групі C. У "Роми" - 6 залікових пунктів. "Зоря" має 3 бали, а ЦСКА - 1.

У 4-му турі "Зоря" вдома прийматиме ЦСКА. Поєдинок відбудеться 4 листопада.

Автор: Антон Дудар