Героєм матчу став Денис Бойко, який відбив удар у серії пенальті.

У четвер, 2 листопада, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Полісся" приймало "Олександрію".

Гра проходила на стадіоні "Центральний" у Житомирі.

В основний і додатковий час команди голів не забивали, отже, переможець цієї зустрічі визначався в серії післяматчевих пенальті. Героєм серії пенальті став воротар "Полісся" Денис Бойко. Саме завдяки його сейву житомирська команда перемогла та вийшла до півфіналу Кубка України.

"Полісся" - "Олександрія" - 0:0 (4:3 пен.)

"Полісся": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Танковський (Огиря, 86), Крушинський (Кушніренко, 63), Янаков (Макуана, 46), Грицук (Мустафаєв, 63), Козак, Шастал (Аріелсон, 6)

"Олександрія": Шевченко, Мартинюк (Копіна, 40), Логінов, Савченко, Скорко, Смирний, Михайленко (Шостак, 27), Сігєєв (Білошевський, 75), Шулянський, Андрійчук (Погорілий, 46), Джевані (Калитвинцев, 75)

Відео серії пенальті:

Додамо, що раніше вже визначилися два учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу: донецький "Шахтар" розгромив "Вікторію" з міста Суми, а одеський "Чорноморець" розібрався з луганською "Зорею".

Останній учасник півфіналу Кубка країни визначиться в парі "Оболонь" - "Ворскла".

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