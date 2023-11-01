Перемогу "Чорноморцю" принесли три голи Штогріна і м'яч Васільєва.

У середу, 1 листопада, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Чорноморець" приймав луганську "Зорю".

Гра проходила в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і завершилася розгромною перемогою "моряків".

Головним героєм цієї зустрічі став нападник одеситів Андрій Штогрін, який відзначився трьома забитими голами. Ще один м'яч у складі "Чорноморця" забив Олександр Васільєв. Єдиний м'яч "Зорі" в цій грі забив Едуардо Герреро.

Відео дня

"Чорноморець" - "Зоря" - 4:1

Голи: Штогрін 21, 33, 72, Васільєв 59 - Герреро 79

"Чорноморець": Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк (Хадіда 85), Путря, Васільєв, Штогрін (Вакула 81), Шпорн, Кузик (Авагімян 78), Бадібанга (Дада 77), Ієде (Бойчук 81)

"Зоря": Турбаєвський, Джордан, Батагов, Яцик, Антюх (Горбач 46), Данченко, Азіагбе (Чурко 46), Алефіренко (Кірюханцев 46), Мічін, Снурніцин, Герреро (Венделл 80)

Попередження: Герреро 30, Кірюханців 52

Свій наступний матч "Чорноморець" зіграє 5 листопада. В рамках 13-го туру чемпіонату України "моряки" зустрінуться з харківським "Металістом 1925". "Зоря" цього ж дня зіграє проти рівненського "Вереса".

Нагадаємо, раніше в 1/2 фіналу Кубка України пробився донецький "Шахтар". "Гірники" розгромили в 1/4 фіналу клуб Першої ліги "Вікторію" (Суми) з рахунком 3:0.

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