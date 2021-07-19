Матч-відповідь Шахтар проведе на Олімпійському / фото ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з бельгійським "Генком".

Як повідомляється на офіційному сайті "Шахтаря", перший матч відбудеться 3 серпня в Бельгії. Стартовий свисток прозвучить о 21.00.

Гра-відповідь пройде 10 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок зустрічі - о 20.30.

Переможець цього протистояння продовжить боротьбу у кваліфікації ЛЧ в раунді плей-офф.

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  • "Шахтар" виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів вперше за п'ять років. У попередні роки "гірники" ставали чемпіонами України та отримували путівку в груповий етап ЛЧ.
  • Для виходу в груповий етап "гірникам" необхідно подолати два кваліфікаційних раунди шляхом "Представників ліг".
  • У разі провалу у кваліфікації ЛЧ "Шахтар" отримає путівку в груповий етап Ліги Європи.
  • Якщо "гірники" вийдуть в груповий етап ЛЧ, то при жеребкуванні потраплять у третій кошик.

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Автор: Антон Дудар