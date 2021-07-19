Відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

19 липня відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Свого першого суперника в турнірі дізнався віце-чемпіон України донецький "Шахтар".

"Гірникам" належить зустрітися з бельгійським "Генком".

У минулому сезоні ця команда стала віце-чемпіоном Бельгії.

Відзначимо, що при жеребкуванні "гірники" були в числі сіяних команд. Суперником "Шахтаря" не міг стати московський "Спартак", оскільки УЄФА розводить українські та російські клуби.

Матчі третього раунду кваліфікації пройдуть 3/4 серпня та 10 серпня. Перший матч "Шахтар" проведе на виїзді.

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"Шахтар" виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів вперше за п'ять років. У попередні роки "гірники" ставали чемпіонами України й отримували путівку в груповий етап ЛЧ.

Для виходу в груповий етап "гірникам" необхідно подолати два кваліфікаційних раунди шляхом "Представників ліг".

У разі провалу у кваліфікації ЛЧ "Шахтар" отримає путівку в груповий етап Ліги Європи.

Якщо "гірники" вийдуть в груповий етап ЛЧ, то при жеребкуванні потраплять у третій кошик.

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Автор: Антон Дудар