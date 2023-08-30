У скандальному ролику взяли участь Педрі, Іско, Пепе Рейна, Дарко Брашанець і Чімі Авіла.

Ряд відомих футболістів іспанської Ла Ліги в черговий раз заплямували свою репутацію.

Зіркові футболісти "Барселони", "Бетіса", "Вільярреала" та інших клубів чемпіонату Іспанії знялися в рекламі для російської стрімінгової платформи Okko. У ролику взяли участь Педрі, Іско, Пепе Рейна, Дарко Брашанець і Чімі Авіла.

У відео футболісти називають свої імена і закликають дивитися за їх грою на російському сервісі.

Ролик був опублікований в Telegram-каналі Okko Спорт, який є офіційним транслятором Ла Ліги на території країни-терориста.

Варто відзначити, що це не перший подібний скандал за участю іспанських футболістів. Раніше зірки "Барселони" знялися в ролику для російських фанатів каталонського клубу. Вони привітали російських фанатів клубу з чемпіонством і подякували їм за підтримку.

У підсумку керівництво "Барселони" принесло вибачення, заявивши, що продовжує допомагати Україні гуманітарно.

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