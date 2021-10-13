Гравці залишились незадоволеними якістю газону.

Провідний півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував нічию проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору до ЧС-2022.

Слова 32-річного хавбека наводять телеканали "Футбол 1,2,3".

"Хотів би звернути велику увагу на стан поля. Хлопці, збірна грає не так часто у Львові. Треба щось робити з полями. Ми не можемо усі матчі проводити на "Олімпійському", де хороше поле. Чесно, жах. Ти не можеш зупинитися. Бачили, скільки разів хлопці підсковзувалися на рівному місці? Поле усе в "кочках". Потрібно щось робити. Ми хочемо грати на чемпіонаті Європи, а у нас одне поле хорошого рівня", - обурено розповів Тарас.

"Ми ще учора звернули увагу на стан поля на першому тренуванні. Воно усе в "кочкарях", попросили його укатати. Це теж відіграє значну роль. У нас технічні футболісти, які можуть швидко втекти один в один за допомогою своєї кваліфікації. А м'яч дробить, стрибає - неможливо", - додав Степаненко.

Захисник Ілля Забарний висловив солідарну думку і підтримав обурення колеги:

"Вважаю, це поле непридатне для гри збірної України. Усі падають, це ненормально. Мені здається, треба це змінювати. Тільки одна арена, яка приймає збірну, з дуже хорошим покриттям - "Олімпійський". Це ненормально", - відзначив Забарний.

Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу

Матч у Львові завершився з рахунком 1:1.

Збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України продовжила серію без поразок у Львові, яка тепер налічує 20 матчів.

Андрій Ярмоленко забив 44-й гол у футболці збірної України. До рекорду Андрія Шевченка залишилося 4 голи.

У паралельному матчі групи 12 жовтня Фінляндія в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свій заключний матч кваліфікації збірна України проведе 16 листопада - проти Боснії і Герцеговини в гостях.

Автор: Артем Будрін