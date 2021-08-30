Португалець Рубен Семеду був заарештований.

Захисник грецького "Олімпіакоса", який зіграє на груповому етапі Ліги Європи, Рубен Семеду був заарештований в Греції за підозрою в згвалтуванні 17-річної дівчини.

Про це повідомляє sport24.gr.

29 серпня неповнолітня дівчина звернулася в поліцію, повідомивши, що піддалася сексуальному насильству з боку Семеду.

За її словами, вона зустріла футболіста в барі в Оропосі. Семеду напоїв її, після чого відвіз до себе додому і зґвалтував.

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Португальський футболіст на даний момент знаходиться під вартою і дає свідчення.

27-річний Семеду виступає за "Олімпіакос" з 2019 року. У нинішньому сезоні він взяв участь у чотирьох матчах кваліфікації Ліги чемпіонів, яку "Олімпіакос" не пройшов, відправившись до Ліги Європи.

Раніше центральний захисник виступав за португальські "Спортінг", "Віторію" і "Ріу Аве", а також іспанські "Реус Депортіу", "Вільярреал" і "Уеску".

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Автор: Антон Дудар