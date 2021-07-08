В офісах "Бенфіки" пройшли обшуки.

У Португалії арештований президент футбольного клубу "Бенфіка" Луїш Феліпе Вієйра.

Він проходить у справі про шахрайство. Також затриманий друг президента клубу, підприємець Хосе Антоніу душ Сантуш.

За інформацією видання Sol, справу розслідує відомство з кримінальних розслідувань і переслідування (DCIAP). В операції беруть участь більше сотні людей. У справі беруть участь співробітники податкової інспекції. В офісах "Бенфіки" пройшли обшуки.

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За інформацією ЗМІ, арешт президента клубу став кульмінацією операції "Монте Бранко" 2011 року. Після неї було ліквідовано швейцарське злочинне угруповання, яке займалося шахрайством, відмиванням грошей і допомогою в ухиленні від сплати податків, передавати kommersant.

"Бенфіка" - 37-разовий чемпіон Португалії. На її рахунку 29 кубків і 8 Суперкубків країни. В останньому сезоні чемпіонату Португалії клуб посів третє місце.

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Автор: Ірина Погоріла