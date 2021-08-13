Гравці футбольного клубу "Бранн" розважалися на домашній арені команди.

Дванадцять футболістів норвезького клубу "Бранн" влаштували вечірку на домашньому стадіоні команди.

Як повідомляє tv2.no, спочатку гравці зібралися на вечерю, щоб відзначити трансфер нового футболіста.

Однак вечірка затягнулася, і на стадіон привели чотирьох дівчат трохи старше двадцяти років. Футболісти займалися з ними сексом прямо на арені, в тому числі в роздягальні.

Крім того, деякі футболісти бігали по стадіону в напівголому вигляді.

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У підсумку вони веселилися майже до п'ятої ранку.

У клубі підтвердили, що така поведінка гравців дійсно була, проте вирішили не карати їх.

У чемпіонаті Норвегії "Бранн" йде на останньому місці, набравши всього 7 очок в 14 турах.

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Автор: Антон Дудар