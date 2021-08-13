Дванадцять футболістів норвезького клубу "Бранн" влаштували вечірку на домашньому стадіоні команди.
Як повідомляє tv2.no, спочатку гравці зібралися на вечерю, щоб відзначити трансфер нового футболіста.
Однак вечірка затягнулася, і на стадіон привели чотирьох дівчат трохи старше двадцяти років. Футболісти займалися з ними сексом прямо на арені, в тому числі в роздягальні.
Крім того, деякі футболісти бігали по стадіону в напівголому вигляді.
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У підсумку вони веселилися майже до п'ятої ранку.
У клубі підтвердили, що така поведінка гравців дійсно була, проте вирішили не карати їх.
У чемпіонаті Норвегії "Бранн" йде на останньому місці, набравши всього 7 очок в 14 турах.