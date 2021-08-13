Футболісти Брана / фото brann.no

Дванадцять футболістів норвезького клубу "Бранн" влаштували вечірку на домашньому стадіоні команди.

Як повідомляє tv2.no, спочатку гравці зібралися на вечерю, щоб відзначити трансфер нового футболіста.

Однак вечірка затягнулася, і на стадіон привели чотирьох дівчат трохи старше двадцяти років. Футболісти займалися з ними сексом прямо на арені, в тому числі в роздягальні.

Крім того, деякі футболісти бігали по стадіону в напівголому вигляді.

Читайте такожПотрапила в трансляцію: фанатку збірної Англії звільнили з роботи через похід на півфінал Євро-2020

У підсумку вони веселилися майже до п'ятої ранку.

У клубі підтвердили, що така поведінка гравців дійсно була, проте вирішили не карати їх.

У чемпіонаті Норвегії "Бранн" йде на останньому місці, набравши всього 7 очок в 14 турах.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антон Дудар