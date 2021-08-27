Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу (фото)

Вперше за 14 років жодна українська команда не зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

У Стамбулі пройшло жеребкування групового етапу Ліги Європи 2021-2022. За підсумками жеребкування 32 команди були розбиті на вісім груп. Це перший випадок за 14 років, коли на груповому етапі турніру не братиме участь жодна українська команда. Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи Група A: "Ліон" (Франція), "Рейнджерс" (Шотландія), "Спарта" Прага (Чехія), "Брондбю" (Данія) Група B: "Монако" (Франція), ПСВ (Нідерланди), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Штурм Грац" (Австрія) Група C: "Наполі" (Італія), "Лестер" (Англія), "Спартак" Москва (Росія), "Легія" (Польща) Група D: "Олімпіакос" (Греція), "Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина), "Фенербахче" (Туреччина), "Антверпен" (Бельгія) Група E: "Лаціо" (Італія), "Локомотив" Москва (Росія), "Олімпік Марсель" (Франція), "Галатасарай" (Туреччина) Група F: "Брага" (Португалія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Лудогорець" (Болгарія), "Мідтьюланд" (Данія) Група G: "Баєр" (Німеччина), "Селтік" (Шотландія), "Бетіс" (Іспанія), "Ференцварош" (Угорщина) Група H: "Динамо" Загреб (Хорватія), "Генк" (Бельгія), "Вест Хем" (Англія), "Рапід" (Австрія) Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Старт групового етапу намічений на 16 вересня, а триватиме він до 9 грудня. Фінал пройде в місті "Севілья" на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року. Автор: Артем Будрін

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