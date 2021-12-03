Роман Яремчук потрапив до сфери інтересів каталонського клубу.

Нападник збірної України та португальської "Бенфіки" Роман Яремчук зацікавив гранда світового футболу "Барселону".

Про це повідомляє Diario Gol.

За інформацією джерела, кандидатура українця подобається президенту "Барси" Жоану Лапорті, який хоче підсилити атакуючу лінію команди в зимове міжсезоння.

Спочатку "Барселона" стежила за іншим форвардом "Бенфіки" Дарвіном Нуньєсом, проте каталонців відлякав цінник в 60 мільйонів євро. Яремчук може обійтися "Барсі" набагато дешевше.

Читайте такожШевченко поставив крапку в пітанні про можливий трансфер Ярмоленка в Дженоа

На цю мить Яремчук не є пріоритетним варіантом на трансферному ринку для головного тренера "Барселони" Хаві, але каталонський клуб продовжить стежити за українцем.

У "Барселоні" вважають, що нападник здатний додати варіативності атакам команди за рахунок своєї антропометрії.

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"

Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" 31 липня. Він підписав контракт на п'ять років, а сума трансферу склала 17 мільйонів євро.

Після дебютного матчу "Бенфіка" на час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.

Нападник провів за лісабонців 18 матчів у всіх турнірах, забивши 4 голи і віддавши 4 гольові передачі.

25 вересня Яремчук відзначився першим дублем у складі "Бенфіки".

Останнім часом українець перебуває не в найкращій формі - він не зміг відзначитися голами в семи поспіль матчах "Бенфіки".

Автор: Антон Дудар