Тарас Степаненко отруївся сендвічем по дорозі до Казахстану.

Стало відомо, чому півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко пропустив матч кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Казахстану.

Причину відсутності Степаненка на YouTube-каналі УАФ назвав прес-аташе збірної України Олександр Гливінський.

"На жаль, Тарас отруївся. Припускаємо, що, можливо, сендвічами під час перельоту. У нього піднялася температура", - сказав Гливінський.

"Зараз ситуація нормалізувалася, температура в нормі, але Тарас знесилений. Він не був готовий до цього матчу, але буде відновлюватися. Розраховуємо, що до матчу з Францією наш досвідчений півзахисник буде готовий", - додав він.

Читайте такожФорвард збірної України Яремчук назвав результат матчу з Казахстаном "катастрофою"

Нагадаємо, Степаненко - один з ключових гравців збірної України. В його активі 64 матчі за національну команду.

Казахстан - Україна: підсумки матчу

Матч Казахстан - Україна закінчився з рахунком 2:2.

Збірна України не змогла здобути першу перемогу в кваліфікації ЧС-2022. У "жовто-синіх" в активі 4 очки після чотирьох ігор. У своїй групі українці поки займають друге місце.

Україна вчетверте поспіль зіграла у відборі на ЧС внічию.

Андрій Ярмоленко провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за Ярмоленка за українську команду грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі) та Андрій Шевченко (111). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

Олександр Зінченко через перебір жовтих карток пропустить наступний матч відбору (проти Франції 4 вересня).

Автор: Антон Дудар