Ігор Харатін перейшов з "Ференцвароша" у "Легію".

Півзахисник збірної України Ігор Харатін став гравцем польської "Легії".

Про це повідомив офіційний сайт "Легії".

Харатін підписав контракт на три роки - до кінця сезону 2023-2024.

Українець виступатиме за польський клуб під №14.

"Упевнений, що Харатін привнесе в команду багато якості, поділившись своїм досвідом, і буде зміцнювати нашу команду", - зазначив спортивний директор "Легії" Радослав Кучарський.

Зазначимо, що Харатін був викликаний до збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2022, але покинув розташування команди через свій трансфер.

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Ігор Харатін: кар'єра і досягнення

Харатін є вихованцем київського "Динамо", але за першу команду киян провів лише один матч. Він виступав за "Металіст" та "Зорю", а в 2019 році перейшов у "Ференцварош".

З угорським клубом півзахисник тричі став чемпіоном Угорщини і дійшов до групового етапу Ліги чемпіонів.

У збірній України Харатін провів 4 матчі.

Автор: Антон Дудар