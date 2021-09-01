Ігор Харатін - гравець Легії / фото legia.com
Півзахисник збірної України Ігор Харатін став гравцем польської "Легії".
Про це повідомив офіційний сайт "Легії".
Харатін підписав контракт на три роки - до кінця сезону 2023-2024.
Українець виступатиме за польський клуб під №14.
"Упевнений, що Харатін привнесе в команду багато якості, поділившись своїм досвідом, і буде зміцнювати нашу команду", - зазначив спортивний директор "Легії" Радослав Кучарський.
фото legia.com
Зазначимо, що Харатін був викликаний до збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2022, але покинув розташування команди через свій трансфер.
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Ігор Харатін: кар'єра і досягнення
- Харатін є вихованцем київського "Динамо", але за першу команду киян провів лише один матч. Він виступав за "Металіст" та "Зорю", а в 2019 році перейшов у "Ференцварош".
- З угорським клубом півзахисник тричі став чемпіоном Угорщини і дійшов до групового етапу Ліги чемпіонів.
- У збірній України Харатін провів 4 матчі.