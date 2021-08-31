Ігор Харатін покинув угорський "Ференцварош" заради польської "Легії".

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Ігор Харатін близький до того, щоб завершити свій трансфер. Екс-півзахисник "Динамо" та "Зорі" Харатін покине угорський "Ференцварош" та перейде до чемпіона Польщі "Легії".

Про це Петраков зазначив на прес-конференції присвяченій майбутньому матчу збірної України проти Казахстану.

"Вчора Харатін прийшов о першій годині ночі. Сказав, що керівництво "Ференцвароша" продало його в "Легію". Він сам був в шоці. О п'ятій годині ранку у нього був літак. Він їде в "Легію" на медогляд. Він до нас прибуде другого числа після гри з Казахстаном", - розкрив деталі Петраков.

Харатін потрапив у список гравців, яких Петраков викликав на вересневий збір національної збірної України.

26-річний Харатін виступав за "Ференцварош" з січня 2019 року. Угорський клуб придбав його в луганської "Зорі" за 600 000 євро. Ігор зіграв за чемпіонів Угорщини 108 поєдинків у всіх турнірах та оформив 11+11 за системою гол+пас.

Зауважимо, що "Легія" є п'ятнадцятиразовим чемпіоном Польщі та в цьому році виступить на груповому етапі Ліги Європи.

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Автор: Артем Будрін