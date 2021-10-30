Руслан Малиновський взяв участь у гольовій атаці своєї команди.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський допоміг "Аталанті" уникнути поразки в матчі 11-го туру чемпіонату Італії проти "Лаціо".

Українець вийшов на заміну на 52-й хвилині матчу і взяв участь у гольовій атаці "Аталанти".

На 94-й хвилині матчу Малиновський віддав передгольову передачу. Він навісив у штрафну на Меріха Демірала, який головою продовжив пас на Мартена де Рона. Останній ударом в дотик направив м'яч у ворота.

Цей гол зрівняв рахунок у матчі - 2:2.

У поточному сезоні в активі Малиновського 2 голи та 1 асист в 10 матчах Серії А.

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Нагадаємо, Малиновський повернеться до збірної України на матчі в листопаді.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні цього року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

За підсумками минулого сезону українець виграв гонку найкращих асистентів Серії А.

На цю мить на його рахунку 101 матч, 21 гол і 20 результативних передач у складі "Аталанти".

Автор: Антон Дудар