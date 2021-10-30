Руслан Малиновський / фото REUTERS

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський допоміг "Аталанті" уникнути поразки в матчі 11-го туру чемпіонату Італії проти "Лаціо".

Українець вийшов на заміну на 52-й хвилині матчу і взяв участь у гольовій атаці "Аталанти".

На 94-й хвилині матчу Малиновський віддав передгольову передачу. Він навісив у штрафну на Меріха Демірала, який головою продовжив пас на Мартена де Рона. Останній ударом в дотик направив м'яч у ворота.

Цей гол зрівняв рахунок у матчі - 2:2.

У поточному сезоні в активі Малиновського 2 голи та 1 асист в 10 матчах Серії А.

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Нагадаємо, Малиновський повернеться до збірної України на матчі в листопаді.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Автор: Антон Дудар