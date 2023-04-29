Володимир Сегеда хоче повернутися у футбол після перемоги України у війні проти окупантів.

Футболіст донецького "Шахтаря" U-19 Володимир Сегеда вирішив призупинити кар'єру, щоб вступити до лав Збройних сил України.

Як повідомляє Терикон, 18-річний голкіпер "гірників" зараз проходить підготовку в одному з навчальних центрів.

"Я довго думав і прийняв рішення повернутися в Україну. Не можу просто так сидіти, коли в моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати в футбол - мрія всього мого життя, і я від неї не відмовляюся. Після перемоги хотів би повернутися у футбол", - сказав Сегеда.

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Додамо, що Володимир Сегеда народився в Луганську, а після початку війни в 2014 році разом з родиною переїхав до Сум. Пізніше виступав за УФК "Дніпро", звідки перейшов в "Шахтар". Виступав за команду "Шахтаря" U-19.

Після початку повномасштабної війни Сегеда разом з партнерами по академії був евакуйований до Хорватії.

Нагадаємо, 28 квітня донецький "Шахтар" здобув вольову перемогу проти "Колоса" в рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги.

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