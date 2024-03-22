Гроші буде спрямовано на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ.

Півзахисника ФК "Шахтар" Хусрава Тоірова оштрафють на місячну зарплату за лайк під постом про перемогу збірної РФ.

21 березня збірна країни-терориста Росії провела товариський матч проти Сербії, на якому здобула перемогу з рахунком 4:0. Російське видання Sports.ru у своєму "Інстаграмі" виклало пост, присвячений цьому матчу, і серед тих, хто лайкнули цей пост, відзначився і Тоіров.

Пізніше футболіст видалив лайк і відписався від сторінки, але це не допомогло йому уникнути покарання за свої дії. Як повідомляє "Футбол 24", ФК "Шахтар" ухвалив рішення оштрафувати його на місячну зарплату.

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"У ФК "Шахтар" бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це неприпустимою і ганебною поведінкою. Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть спрямовані на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде зроблено звіт", - пояснили в донецькому клубі.

За інформацією "Футбол 24", Тоіров заробляє в "Шахтарі" приблизно 300 тисяч гривень на місяць.

Новини футболу

Збірна України з футболу здобула вольову перемогу над командою Боснії і Герцеговини в матчі плей-оф Євро-2024. Гра закінчилася з рахунком 2:1. Українці програвали до 85-ї хвилини, але потім забили два м'ячі з інтервалом у три хвилини.

У фіналі плей-офф відбору Україна зіграє проти Ісландії, яка розгромила Ізраїль (4:1).

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