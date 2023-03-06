Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга став учасником ДТП напередодні матчу 16-го туру УПЛ проти "Інгульця".
Як повідомив журналіст Михайло Співаковський, 23-річний футболіст потрапив в аварію імовірно на Столичному шосе.
"Історія досить несподівана. Напередодні матчу з "Інгульцем" Влад Супряга потрапив у ДТП. Кажуть, десь на Столичному шосе, хоча це не точно.
ДТП було точно. Важливо, що сам футболіст не постраждав, хоча машина постраждала конкретно. Тепер замість конкуренції Раміресу повинен ремонтувати свою іномарку преміум-класу. Поворот не туди", - розповів Михайло Співаковський в ефірі програми "ТаТоТаке".
Додамо, що Владислав Супряга пропустив першу половину сезону через травму. 23-річний нападник непогано себе проявив на зборах "Динамо" в Туреччині і абсолютно несподівано не потрапив в заявку "біло-синіх" на матч проти "Інгульця".
Нагадаємо, київське "Динамо" сенсаційно програло "Інгульцю" в рамках 16-го туру УПЛ з рахунком 0:2.
Після 16-ти турів команда Мірчі Луческу займає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. В активі "біло-синіх" 30 набраних очок.
У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Дніпра-1" на виїзді. Поєдинок відбудеться 12 березня. Початок зустрічі о 13:00 за київським часом.