Екс-тренер киян поділився думкою про Владислава Супрягу.

Колишній наставник київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився думками з приводу провалу молодого українського нападника Владислава Супряги у складі столичного клубу.

Відомий у минулому футболіст і тренер вважає, що Мірча Луческу просто не дає шансів проявити себе 22-річному форварду.

"Хіба 15-20 хвилин, проведених на полі, це шанс? Мірча Луческу випускав Супрягу на поле, а він ніякий. Його тут же саджали на лавку запасних. Це його вбиває. Думаю, є провина Луческу в тому, що Владислав не заграв у "Динамо".

Але для того, щоб робити більш глибокий аналіз, потрібно перебувати в середині команди. Необхідно знати, в якому стані знаходиться футболіст, його швидкісні дані, фізика", - наводить слова Сабо видання Footboom.

Читайте такожФутболіст збірної України Миколенко переможно дебютував за Евертон (відео)Також Йожеф Сабо вважає, що Супряга хоче покинути київський клуб.

"Природно, він хоче піти. Упевнений, йому не подобається в "Динамо". Тим більше, не грає, а тільки тренується. Але від нього в цьому плані мало що залежить.

Спочатку має надійти конкретна пропозиція, потім потрібно отримати схвалення Луческу, що йому не потрібен цей гравець. І якщо пазли зійдуться, тоді Супряга перейде в іншу команду", - резюмував Сабо.

Додамо, що цього сезону на рахунку гравця молодіжної збірної України лише шість ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.

Портал Transfermarkt у своєму грудневому оновленні цінників знизив вартість футболіста з шести до чотирьох мільйонів євро.

Нагадаємо, що італійська "Сампдорія" розглядає варіант підписання українця Владислава Супрягу і зробила пропозицію київському "Динамо" з приводу нападника.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати