"Аталанта" заробить на трансфері українця 13 мільйонів євро.

Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "Марсель" і "Аталанта" домовилися про трансфер українця.

Журналіст стверджує, що італійський клуб заробить на продажу Малиновського 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони євро передбачені у вигляді бонусів.

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Медогляд Руслана Малиновського в "Марселі" відбудеться в понеділок, 9 січня. Офіційне оголошення трансферу очікується найближчим часом.

У нинішньому сезоні українець зіграв 15 матчів за "Аталанту", забивши гол і віддавши два асисти. Всього на рахунку Малиновського 143 матчі в складі італійського клубу, в яких він відзначився 30 забитими голами і 28 гольовими передачами.

Додамо, що "Марсель" є одним з найбільш титулованих клубів Франції: 9 перемог в чемпіонаті Франції, 10 перемог в Кубку Франції, 3 - в Кубку ліги, 3 - в Суперкубку Франції.

У 1993 році "Марсель" став першим і по сьогоднішній день єдиним французьким клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

У поточному сезоні "Олімпік" займає третє місце в чемпіонаті Франції після 17 турів.

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