Збірні Франції та Нідерландів є фаворитами своєї групи.

У п'ятницю, 24 березня, буде зіграний матч першого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Франції прийме національну команду Нідерландів.

Гра пройде на стадіоні "Стад де Франс" в Парижі. Головним арбітром зустрічі призначений італійський рефері Мауріціо Маріані.

Збірна Франції дійшла до фіналу на ЧС-2022, де поступилася аргентинцям у серії післяматчевих пенальті. На минулому чемпіонаті Європи французи дійшли до 1/8 фіналу, де сенсаційно поступилися збірній Швейцарії.

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Національна команда Нідерландів, як і Франція, на Євро-2020 сенсаційно вилетіла в 1/8 фіналу. "Ораньє" програли збірній Чехії з рахунком 0:2.

У своїй історії збірні Франції та Нідерландів зустрічалися 28 разів. На рахунку "Ле Бльо" 13 перемог, у "ораньє" - 11, а також чотири рази команди грали внічию.

Востаннє команди зустрічалися в 2018 році в рамках Ліги націй. Гра закінчилася перемогою збірної Нідерландів з рахунком 2:0.

Франція - Нідерланди: прогноз

Букмекери вважають збірну Франції фаворитом у матчі з нідерландцями.

Так, на перемогу підопічних Дідьє Дешама в основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,89. У той же час успіх гостей і нічия менш вірогідні - коефіцієнти 4,40 і 3,60 відповідно.

Найбільш вірогідним результатом матчу Франція - Нідерланди аналітики вважають перемогу "Ле Бльо" з рахунком 1:0. Коефіцієнт - 6,40.

Франція - Нідерланди: трансляція

В Україні матч першого туру відбору на чемпіонат Європи між збірними Франції та Нідерландів покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.

Початок матчу о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, збірні Франції та Нідерландів у відборі на Євро-2024 виступають у групі В, де також грають Греція, Ірландія та Гібралтар.

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