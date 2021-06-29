Неочікувана розв'язка божевільного трилеру.

Чинні чемпіони світу, французи, не пройшли до 1/4 фіналу Євро-2020. Загородила їм дорогу мужня збірна Швейцарії.

На полі "Арени Національ" у Бухаресті після першого тайму запахло сенсацією. Перша половина зустрічі залишилася за Швейцарією. Відкрив рахунок у грі Харіс Сеферовіч на 15-й хвилині.

А на початку другого тайму збірна Швейцарії отримала право пробити пенальті й подвоїти перевагу. Цю реальну нагоду змарнував Родрігес, котрий не зміг переграти Уго Льоріса. Воротар "Тоттенхему" врятував вітчизну у найбільш переломний момент гри. Після цього спрацювала приказка: "Не забиваєш ти - забивають тобі". Одразу після змарнованого пенальті Швейцарія посипалася - форвард французів Карім Бензема за лічені хвилини оформив дубль. А на 75-й хвилині Поль Погба забив шедевральний гол у "дев'ятку", зробивши рахунок 3:1.

Щоправда, невгамовний Сеферовіч теж відповів своїм дублем. Нападник Швейцарії скоротив відставання на 81-й хвилині до мінімуму. І хто б міг подумати, що це стане точкою відліку до героїчного камбеку? Швейцарія продемонструвала жагу до успіху й на останній хвилині гри врятувала нічию. Маріо Гавранович перевів поєдинок в екстратайм.

У овертаймі голів не було. В серії пенальті всі забили свої "точки", окрім зіркового Кіліана Мбаппе. У підсумку 5:4 в серії пенальті перемогу святкували швейцарці.

Франція - Швейцарія - 3:3 (5:4 за пенальті)

Голи: Бензема, 57, 59, Погба, 75 - Сеферовіч, 15, 81, Гавранович, 90

Франція: Льоріс, Варан, Лангле (Коман, 46), Кімпембе, Павар, Погба, Канте, Рабьо, Грізманн (Сіссоко, 88), Бензема (Жиру, 94), Мбаппе

Швейцарія: Зоммер, Ельведі, Аканджи, Родрігес (Мехмеді, 87), Цубер (Фасснахт, 79), Джака, Фройлер, Відмер (Мбабу, 73), Сеферовіч (Шер, 97), Емболо (Варгас, 79), Шакірі (Гавранович, 73)

Нереалізований пенальті: Родрігес, 55 (воротар)

Відео огляд всього матчу.

Відео огляд першого тайму.

Франція - Швейцарія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Карім Бензема (оцінка - 8,5).

У чвертьфіналі Швейцарія зустрінеться з Іспанією.

Уго Льоріс відбив пенальті за збірну Франції вперше з 16 жовтня 2012 року.

Карім Бензема оформив дубль за збірну Франції у другому матчі Євро поспіль. До цього подібне досягнення вдавалося лише Мішелю Платіні.

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Автор: Артем Будрін