У мережу потрапило інтимне відео португальського нападника.

Нападник "Бенфіки" і національної збірної Португалії Гонсалу Рамуш потрапив у скандал.

В інтернет потрапило відео, на якому оголений футболіст мастурбує в готельному номері.

Всього за кілька годин ролик став вірусним і очолив тренди Португалії в Twitter.

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Як повідомляють португальські ЗМІ, Рамуш відправив відео дівчині, яка потім злила ролик в мережу.

Варто зазначити, що Гонсалу Рамуш є автором єдиного хет-трику на ЧС-2022, який проходить в Катарі.

21-річний форвард вийшов у стартовому складі збірної Португалії на матч проти Швейцарії (6:1) в 1/8 фіналу, залишивши в запасі Кріштіану Роналду і забив три голи.

У чвертьфінальному матчі проти збірної Марокко Рамуш знову з'явився в стартовому складі, а Роналду залишився в запасі. Португалія сенсаційно програла з рахунком 0:1 і покинула турнір.

Всього на рахунку Рамуша чотири матчі на цьому мундіалі. Він став однією з головних молодих зірок турніру.

Нагадаємо, 13 грудня збірна Аргентини розгромила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022. Другий учасник фіналу визначиться 14 грудня у матчі між збірними Франції та Марокко. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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