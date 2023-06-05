Фінальний поєдинок Ліги конференцій сезону-2022/2023 прийме Прага.

У середу, 7 червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій сезону-2022/2023, в якому італійська "Фіорентина" зіграє проти англійського "Вест Хема".

Зустріч пройде в Празі на стадіоні "Еден Арена".

"Фіорентина" провела непоганий сезон, посівши 8-е місце в чемпіонаті Італії з футболу. Також "фіалки" змогли пробитися у фінал Кубка Італії та Ліги конференцій. Навіть незважаючи на те, що Кубок Італії взяти не вдалося, команда поступилася міланському "Інтеру", це все одно солідне досягнення. У Лізі конференцій у "фіалок" суперник буде трохи простіший і це вже реальний шанс для підопічних Вінченцо Італьяно взяти трофей в цьому сезоні, а з ним завоювати путівку в Лігу Європи на наступний сезон.

Відео дня

Для "Вест Хема" цей сезон видався вкрай складним. "Молотобійці" більшу частину сезону вели відчайдушну боротьбу за збереження прописки в АПЛ. Зрештою підопічним Девіда Мойєса вдалося виконати завдання, комнада фінішувала 14-ю в турнірній таблиці.

У Лізі конференцій справи у "молотобійців" йшли набагато краще. "Вест Хем" посів перше місце у своїй групі на груповому етапі, вигравши шість із шести матчів. Потім команда Мойєса досить впевнено пройшла шлях від 1/8 фіналу до фіналу, вибивши на своєму шляху кіпрський клуб АЕК Ларнака, бельгійський "Гент" і нідерландський "АЗ Алкмаар".

Варто відзначити, що "Вест Хем" і "Фіорентина" раніше в офіційних турнірах не перетиналися. Це буде перша зустріч команд.

Фіорентина - Вест Хем: трансляція

В Україні в прямому ефірі фінальний поєдинок Ліги конференцій буде показаний на платформі MEGOGO, а також Volia TV.

Початок поєдинку - о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є "Рома" (Італія), яка перемогла нідерландський "Феєнорд" у фіналі турніру в минулому сезоні.

Вас також можуть зацікавити новини: