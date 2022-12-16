Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.
Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента, повідомляє CNN.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.
Проте переговори між Україною та ФІФА тривають. CNN звернулися до ФІФА за коментарем, але поки що не отримали відповіді. Раніше президент ФІФА Інфантіно запропонував припинити війну в Україні на час проведення ЧС-2022.
Аргентина - Франція: що відомо про фінал ЧС-2022
18 грудня о 17:00 за київським часом відбудеться головний матч чотирьохріччя у футболі.
Обидві збірні двічі були чемпіонами світу з футболу: Аргентина в 1978 та 1986 роках, Франція у 1998 та 2018 роках.
На шляху до фіналу ЧС-2022 у плей-оф французи перемогли Польщу, Англію та Марокко. Аргентина послідовно здолала Австралію, Нідерланди і Хорватію.