CNN звернулися до ФІФА за коментарем, але поки що не отримали відповіді.

Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.

Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента, повідомляє CNN.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.

Відео дня

Проте переговори між Україною та ФІФА тривають. CNN звернулися до ФІФА за коментарем, але поки що не отримали відповіді. Раніше президент ФІФА Інфантіно запропонував припинити війну в Україні на час проведення ЧС-2022.

Аргентина - Франція: що відомо про фінал ЧС-2022

18 грудня о 17:00 за київським часом відбудеться головний матч чотирьохріччя у футболі.

Обидві збірні двічі були чемпіонами світу з футболу: Аргентина в 1978 та 1986 роках, Франція у 1998 та 2018 роках.

На шляху до фіналу ЧС-2022 у плей-оф французи перемогли Польщу, Англію та Марокко. Аргентина послідовно здолала Австралію, Нідерланди і Хорватію.

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