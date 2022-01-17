Премію Ференца Пушкаша виграв аргентинець.

17 січня в Цюріху відбулася церемонія вручення нагород за підсумками минулого сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021.

Найкращий гол 2021 року за версією ФІФА (Премія Ференца Пушкаша) забив 29-річний аргентинець Ерік Ламела. Зараз він виступає за "Севілью", але гол забив у футболці "Тоттенхему" ще до літнього трансферу в Іспанію.

Ламела дивовижним чином забив "Арсеналу" - ударом рабоною! Цей фантастичний гольовий трюк Ерік виконав в матчі АПЛ 14 березня 2021 року.

ФІФА також презентувала символічну збірну 2021 року:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма

Захисники: Рубен Діаш, Давід Алаба, Леонардо Бонуччі

Півзахисники: Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кевін Де Брюйне

Нападники: Ліонель Мессі, Роберт Левандовські, Ерлінг Холанд, Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що найкращим футболістом року ФІФА обрала Роберта Левандовські, а тренером - Томаса Тухеля.

Як обирали переможців?

Переможців визначали шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.

Голосування тривало з 22 листопада й по 10 грудня включно.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці