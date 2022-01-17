Роберт Левандовські знову виграв престижну відзнаку.

17 січня відбулася церемонія нагородження FIFA The Best Awards. 33-річний польський нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські визнаний найкращим футболістом 2021 року.

Конкурентами в боротьбі за приз для поляка були Ліонель Мессі (ПСЖ) і Мохамед Салах ("Ліверпуль").

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

На заході також обрали найкращого тренера року. Володарем цієї нагороди став керманич "Челсі" Томас Тухель, котрий привів лондонський клуб до перемоги в Лізі чемпіонів у 2021 році. 48-річний німець в голосуванні випередив Хосепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті") та Роберто Манчіні (збірна Італії).

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Як обирали переможців?

Переможців визначали шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.

Голосування тривало з 22 листопада й по 10 грудня включно.

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Нагорода "Тhe Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

Двічі її володарем ставав Кріштіану Роналду, по разу - Лука Модріч і Ліонель Мессі. Торік цей список доповнив Роберт Левандовскі. Поляк цього року захистив свій титул.

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