17 січня відбулася церемонія нагородження FIFA The Best Awards. 33-річний польський нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські визнаний найкращим футболістом 2021 року.
Конкурентами в боротьбі за приз для поляка були Ліонель Мессі (ПСЖ) і Мохамед Салах ("Ліверпуль").
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
На заході також обрали найкращого тренера року. Володарем цієї нагороди став керманич "Челсі" Томас Тухель, котрий привів лондонський клуб до перемоги в Лізі чемпіонів у 2021 році. 48-річний німець в голосуванні випередив Хосепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті") та Роберто Манчіні (збірна Італії).
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
Як обирали переможців?
- Переможців визначали шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.
- Голосування тривало з 22 листопада й по 10 грудня включно.
Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці
- Нагорода "Тhe Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.
- Двічі її володарем ставав Кріштіану Роналду, по разу - Лука Модріч і Ліонель Мессі. Торік цей список доповнив Роберт Левандовскі. Поляк цього року захистив свій титул.
Роберт Левандовські: найкращий бомбардир року
- У 2021 році Левандовскі став найкращим серед гравців топ-5 ліг Європи за кількістю голів за клуб і збірну. На його рахунку 69 забитих м'ячів. Найближчого переслідувача - француза Кіліана Мбаппе - він випередив на 18 голів.
- У Бундеслізі поляк забив 43 голи за календарний рік і побив рекорд легендарного Герда Мюллера (42 голи в 1972 році).
- В голосуванні на нагороду "Золотий м'яч" поляк посів друге місце, пропустивши вперед лише Ліонеля Мессі.