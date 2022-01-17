Роберт Левандовські навів красу своїй дитині.

Зірковий форвард "Баварії" Роберт Левандовські повеселив мережу тим, як він робив зачіску своїй доньці.

Відео, на якому польський голеадор за допомогою пилососа зробив хвостик своїй дочці, "завірусилося" в соцмережах. 33-річний бомбардир засунув волосся чотирирічної Клари в пилосос й потім спритно зав'язав хвостик дівчинці.

"Коли мами немає поблизу" - підписав Роберт відео.

Народ в коментарях вже охарактеризував поляка, як "кмітливого і дбайливого татуся".

Нагадаємо, що Левандовські назвав своїм найкращим голом у 2021 році м'яч забитий у ворота київського "Динамо".

Читайте такожГоловний редактор France Football допустив, що Левандовські може отримати "Золотий м'яч-2020"

Роберт Левандовські: найкращий бомбардир року