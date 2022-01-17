Зірковий форвард "Баварії" Роберт Левандовські повеселив мережу тим, як він робив зачіску своїй доньці.
Відео, на якому польський голеадор за допомогою пилососа зробив хвостик своїй дочці, "завірусилося" в соцмережах. 33-річний бомбардир засунув волосся чотирирічної Клари в пилосос й потім спритно зав'язав хвостик дівчинці.
"Коли мами немає поблизу" - підписав Роберт відео.
Народ в коментарях вже охарактеризував поляка, як "кмітливого і дбайливого татуся".
Нагадаємо, що Левандовські назвав своїм найкращим голом у 2021 році м'яч забитий у ворота київського "Динамо".
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Роберт Левандовські: найкращий бомбардир року
- У 2021 році Левандовскі став найкращим серед гравців топ-5 ліг Європи за кількістю голів за клуб і збірну. На його рахунку 69 забитих м'ячів. Найближчого переслідувача - француза Кіліана Мбаппе - він випередив на 18 голів.
- У Бундеслізі поляк забив 43 голи за календарний рік і побив рекорд легендарного Герда Мюллера (42 голи в 1972 році).
- В голосуванні на нагороду "Золотий м'яч" поляк посів друге місце, пропустивши вперед лише Ліонеля Мессі.