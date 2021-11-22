Головною подією туру стало фіаско "червоних дияволів" і звільнення Сульшера.

В Англії були зіграні всі матчі 12-го туру Прем'єр Ліги. Цей уїк-енд подарував шанувальникам британського чемпіонату багато яскравих матчів і неймовірних голів.

Головною подією 12-го туру АПЛ стала велика поразка "Манчестер Юнайтед" в матчі проти скромного "Уотфорда" (1:4). За підсумками цього фіаско керівництво "червоних дияволів" прийняло рішення відправити у відставку головного тренера клубу Уле-Гуннара Сульшера.

Серед інших матчів відзначимо, що "Вулверхемптон" несподівано зупинив "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка, розгром "Арсеналу" "Ліверпулем" і першу перемогу в АПЛ Антоніо Конте після його повернення.

Варто також відзначити розгромну перемогу "Ман Сіті" над "Евертоном" і окремо виділити гол Родрі в цьому матчі, який може стати одним з кращих голів цього сезону. Іспанець забив неймовірним дальнім ударом.

Огляд туру (відео гола Родрі на 00:55):

Результати всіх матчів 12-го туру АПЛ:

Лестер - Челсі - 0:3

Голи: Рюдігер (14), Канте (28), Пулішич (71)

"Вулверхемптон" - "Вест Хем" - 1:0

Гол: Хіменес (58)

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:1

Голи: Кінг (28), Сарр (44), Педру (90+2), Денніс (90+6) - Ван де Бек ( 50)

"Норвіч" - "Саутгемптон" - 2:1

Голи: Пуккі (7), Хенлі (79) - Адамс (4)

"Ньюкасл" - "Брентфорд" - 3:3

Голи: Ласкеллес (10), Жоелінтон (39), Сен-Максімен (75) - Тоні (11), Генрі (31), Ласкеллес (61, аг)

"Бернлі" - "Крістал Пелас" - 3:3

Голи: Мі (19), Вуд (27), Корне ( 49) - Бентеке (8, 36), Геї ( 41)

"Астон Вілла" - "Брайтон" - 2:0

Голи: Уоткінс (84), Мінгс (89)

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 4:0

Голи: Мане (39), Жота (52), Салах (73), Мінаміно (77)

"Манчестер Сіті" - "Евертон" - 3:0

Голи: Стерлінг( 44), Родрі( 55), Сілва (86)

"Тоттенхем" - "Лідс" - 2:1

Голи: Хейберг (58), Регілон (69)

Положення команд після 12-го туру:

Лідирує в турнірній таблиці АПЛ лондонський "Челсі" - в активі "синіх" 29 зароблених балів. Всього на три очки від них відстає "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка. На третій позиції йде "Ліверпуль", у команди Юргена Клоппа 25 набраних очок.

У зоні вильоту нічого істотно не змінилося. "Бернлі" йде на 18-й позиції з 9 набраними очками за 12 ігор, у "Норвіча" 8 балів і 19-й рядок, "Ньюкасл" з 6 балами - останній.

Автор: Володимир Медяник