8 вересня "Динамо" зіграє проти "Фенербахче" в Стамбулі перший матч Ліги Європи.

У четвер, 8 вересня, стартує груповий етап Ліги Європи УЄФА сезону-2022/2023.

У першому турі київське "Динамо" на виїзді зіграє проти турецького "Фенербахче".

Обслужить матч бригада арбітрів на чолі з угорцем Тамашом Богнаром. Допомагати Богнару на лініях будуть співвітчизники Балаж Бузаш і Петер Кобор, резервний арбітр - Адам Фаркаш.

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Київський і стамбульський клуб вже перетиналися в цьому сезоні. "Динамо" вибило "Фенербахче" за сумою двох матчів. У першій грі команди розійшлися миром (0:0), а у повторній грі в Стамбулі "біло-сині" здобули перемогу в овертаймі (2:1).

І все ж команді Мірчі Луческу не вдалося пробитися в груповий раунд Ліги чемпіонів. У плей-офф кваліфікації "Динамо" поступилося португальській "Бенфіці" (0:2, 0:3).

Фенербахче - Динамо: прогноз

Букмекери впевнені, що у господарів поля набагато більше шансів на успіх. Перемога "Фенербахче" оцінюється коефіцієнтом 1,61, нічия – 4.20, а перемога "Динамо" – 5.20.

В останніх 3 домашніх матчах футболісти "Фенербахче" забили 8 м'ячів. Такий результат команди говорить про те, що і ця зустріч можливо закінчиться з високою результативністю. Поставити на тотал більше 2,5 можна з коефіцієнтом 1,76.

Нагадаємо, в групі з "Динамо" і "Фенербахче" також зіграють кіпрський АЕК і французький "Ренн".

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