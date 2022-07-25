Переможець поєдинку в Стамбулі вийде в наступний раунд Ліги чемпіонів.

У середу, 27 липня, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

Гра пройде на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Обслужить зустріч бригада арбітрів з Італії. Головний суддя - Массіміліано Ірраті, асистенти рефері - Філіппо Мелі, Доменіко Рокка, четвертий арбітр - Джанлука Манганьєлло.

Фенербахче - Динамо: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Перший поєдинок команд тиждень тому завершився внічию 0:0. Отже, все буде вирішаться в Стамбулі. Нагадаємо, в Лізі чемпіонів більше не діє правило виїзного голу, а значить, що "Динамо" потрібно вигравати на "Шюкрю Сараджоглу", щоб вийти в наступний раунд. У разі нічиї з будь-яким рахунком на команди чекатимуть додатковий час і серія пенальті.

"Динамо" підходить до матчу-відповіді у своєму оптимальному на сьогодні складі, без кадрових втрат. У "Фенербахче" не зможе взяти участь у грі з українським клубом ключовий гравець лінії оборони Сердар Азіз. Наскільки стамбульцям вдасться компенсувати цю втрату покаже гра. Незважаючи на кадрову втрату, "Фенербахче" все одно залишається явним фаворитом протистояння з "Динамо".

Головна перевага турецького гранда - шалена підтримка рідного стадіону. На своєму полі турки грають досить непогано. У "Динамо" вже є досвід гри на стадіоні "Фенербахче". Кияни раніше жодного разу раніше не програвали в Стамбулі, але жодного разу і не вигравали. У попередніх протистояннях з "Фенербахче" кияни вирішували результат на своєму полі.

Так, у сезоні 2006/07 "Динамо" вибило стамбульський клуб з третього раунду відбору ЛЧ. "Біло-сині" виграли перший матч у Києві з рахунком 3:1, а гра у відповідь у Стамбулі завершилася внічию - 2:2. Ще раз "Фенербахче" і "Динамо" перетиналися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні 2008/2009. Гра на полі "Фенербахче" завершилася внічию 0:0, а в столиці України київський гранд виграв з рахунком 1:0.

Також "Фенербахче" і "Динамо" зіграли товариський матч в 2021 році. Ця зустріч завершилася внічию 1:1.

Фенербахче - Динамо: трансляція

У прямому ефірі в Україні матч буде доступний на телеканалі Setanta Sports і OTT-сервісі setantasports.com. Початок зустрічі - о 20.00 за київським часом.

Крім того, цей та інші матчі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів можна подивитися на Київстар ТБ.

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Нагадаємо, переможець матчу "Фенербахче" - "Динамо" вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

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