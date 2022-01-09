"Рома" не змогла втримати перевагу в два м'ячі.

У неділю, 9 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Італії з футболу туринський "Ювентус" в гостях грав проти римської "Роми". Гра завершилася перемогою гостей.

Господарі вийшли вперед на 11-й хвилині зусиллями Теммі Абрахама, проте незабаром "Юве" вдалося відігратися завдяки голу Пауло Дібали. У дебюті другого тайму римляни зуміли двічі забити - відзначилися Генріх Мхітарян і Лоренцо Пеллегріні. З 70-ї по 77-у хвилини команда Массіміліано Аллегрі зуміла забити три голи. Точні удари в активі Мануеля Локателлі, Деяна Кулушевскі і Маттіа Де Шильо. На 83-й хвилині "Рома" мала шанс відновити паритет, але удар Пеллегріні з пенальті відбив Войцех Щенсни.

"Рома" - "Ювентус" - 3:4

Голи: Абрахам, 11, Мхітарян, 49, Пеллегріні, 53 - Дибала, 18, Локателлі, 70, Кулусевски, 74, Де Шильо, 77

"Ром": Патрісіу, Крістанте, Ібаньєс, Смоллінг, Мейтленд-Найлз, Лор. Пеллегріні (Майораль, 87), Верету (Перес, 78), Мхітарян, Вінья, Афена-Гьян (Шомуродов, 71), Абрахам.

"Ювентус": Щесни, Куадрадо, Де Лігт, Ругані, Де Шильо, Маккенні, Локателлі, Бентанкур (Артур, 64), К'єза (Кулусевскі, 32), Дібала (К'єлліні, 82), Кін (Мората, 63).

Попередження: Верету, Ібаньес - Куадрадо, де Лігт, Локателлі

На 81-й хвилині був видалений Маттейс де Лігт (Ювентус) (друге попередження).

Огляд матчу:

В іншому матчі туру "Дженоа" на своєму полі поступився "Спеції". Господарі грали без свого головного тренера Андрія Шевченка, який знову здав позитивний тест на коронавірус.