"Евертон" зазнав розгромної поразки і може вилетіти з АПЛ.

У четвер, 27 квітня, відбувся поєдинок 33-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Евертоном" і "Ньюкаслом".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

У складі "Ньюкасла" два голи забив Каллум Вілсон, ще два м'ячі забили Жоелінтон і Джейкоб Мерфі.

Єдиний гол "Евертона" забив Дуайт Макніл. Взяття воріт вийшло досить ефектним-23-річний півзахисник відправив м'яч у сітку воріт суперника прямим ударом з кутового.

"Евертон" - "Ньюкасл" - 1:4

Голи: Макніл, 80 - Вілсон , 28, 75, Жоелінтон, 72, Мерфі, 81

"Евертон": Пікфорд, Годфрі, Кін, Тарковський, Миколенко, Онана (Мопе, 73), Гуйє (Гарнер, 83), Дукуре, Івобі, Калверт-Левін(Сіммс, 83), Макніл

"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт (Берн, 67), Лонгстафф (Ісак, 74), Гімарайнш, Віллок (Андерсон, 87), Альмірон (Мерфі, 67), Вілсон (Гордон, 87), Жоелінтон

Попередження: Онана, Мопе - Таргетт

Відео голу Макніла і огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на цю гру в основному складі і відіграв весь матч.

За цю гру українець отримав оцінку 5,8 бала від статистичного порталу WhoScored. Це найгірша оцінка серед усіх футболістів, які беруть участь у поєдинку.

За 90 хвилин на полі Миколенко двічі виніс м'яч, двічі його перехопив, не заблокував жодного удару, не провів жодного відбору, не провів жодної верхової дуелі, зробив 51 дотик м'яча, віддав 21 точну передачу з 30 (70%), в тому числі 1 ключову, і не зробив жодного точного навісу.

В активі "Евертона" після 33-х турів 28 набраних очок. Команда йде на 19-му місці в турнірній таблиці АПЛ. "Ньюкасл" набрав 62 бали і йде на 3-й сходинці.

У наступному турі АПЛ "Ньюкасл" зіграє проти "Саутгемптона" (30 квітня), а "Евертон" зустрінеться з "Лестером" (1 травня).

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