Українець Віталій Миколенко отримав одну з кращих оцінок за цей матч.

У понеділок, 4 квітня, відбувся заключний поєдинок 29-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" протистояв "Тоттенхему".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" в Ліверпулі і завершився внічию з рахунком 1:1.

Перший тайм поєдинку завершився без забитих голів. Перший м'яч був забитий на 68-й хвилині - завдяки голу Харрі Кейна з пенальті "шпори" вийшли вперед.

У кінцівці зустрічі "Евертон" завдяки голу Майкла Кіна зумів зрівняти рахунок і піти від поразки.

Додамо, що команди обмінялися вилученнями в цій грі: спершу суддя на 58-й хвилині показав пряму червону картку Абдулайє Дукуре за неспортивну поведінку, а після - видалений з поля був Лукас Моура за грубий фол на 88-й хвилині. Примітно, що бразилець отримав червону картку через шість хвилин після виходу на поле.

"Евертон" - "Тоттенхем" - 1:1

Голи: Кін, 90 - Кейн, 68 пен

"Евертон": Пікфорд, Коулмен (Миколенко, 77), Кін, Тарковський, Годфрі, Івобі, Дукуре, Гуйє (Гарнер, 84), Онана (Девіс, 84), Макніл, Грей (Сіммс, 77)

"Тоттенхем": Льоріс, Ромеро, Дайєр, Лангле (Санчес, 77), Порро, Скіпп, Хойб'єрг, Перішич, Кулушевський, Кейн, Сон (Моура, 82)

Попередження: Кейн, Лангле, Ромеро

Видалення: Дукуре, 58, Моура, 88

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник Віталій Миколенко почав матч в запасі, він вийшов на зміну на 76-й хвилині.

За час на полі українець виграв всі 5 єдиноборств, здійснив 3 виносу м'яча, 5 відборів і 1 перехоплення.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Миколенка в 7,5 бала - це другий кращий показник в команді разом з Ідрісса Гуйє.

"Тоттенхем" набрав 50 очок в 29 матчах і розташувався на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ. "Ньюкасл" і "Манчестер Юнайтед" також мають в активі по 50 очок, зігравши при цьому по 27 ігор.

"Евертон" заробив важливе очко, яке може допомогти в боротьбі за виживання. "Іриски" займають 15-е місце з 27 балами в активі.

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