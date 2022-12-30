Португальський форвард вибрав "Аль-Наср" для продовження кар'єри.

Авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо підтвердив інформацію арабських джерел про те, що португальський форвард Кріштіану Роналду знаходиться за крок від переходу до "Аль-Насру" (Саудівська Аравія).

"Аль-Наср" наближається до угоди щодо підписання Кріштіану Роналду. Триває зустріч для перевірки всіх деталей контракту та документів. Контракт діятиме до червня 2025 року, як і очікувалося – зарплата приблизно 200 мільйонів на рік з урахуванням спонсорських контрактів", – повідомив Романо.

Додамо, що "Аль-Наср" лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії.

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Роналду покинув "Манчестер Юнайтед": що відомо

Нагадаємо, за кілька днів до старту ЧС-2022 з футболу "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду через резонансне інтерв'ю португальця, в якому зірковий футболіст розкритикував клуб і головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Хага.

Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року. За цей час португалець провів у складі команди у всіх турнірах 54 матчі, забивши 27 голів і віддавши п'ять результативних передач.

Всього у складі "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зіграв 346 матчів, в яких забив 145 голів.

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