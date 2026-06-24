Ексгравець збірної України очолить клуб з російським корінням, - ЗМІ

Клуб належить відомому російському футбольному блогеру.

Колишній гравець збірної України з футболу Дмитро Чигринський минулоріч може очолити кіпрський футбольний клуб "Красава". Про це повідомляє інсайдерське видання This is Mappa.

За даними джерела, наразі клуб перебуває на завершальному етапі укладення угоди з Дмитром Чигринським. Наразі сторони вже досягнули усної згоди щодо всіх умов контракту і лишилося тільки його підписати. Також повідомляється, що вирішальну роль у переговорах та у наближенні обох сторін до угоди відіграв президент клубу Євген Савін.

Яке відношення має ФК "Красава" до Росії

Президент клубу Євген Савін є колишнім російським футболістом та блогером. У 2021 році він заснував клуб з такою ж назвою безпосередньо в Росії. Тоді цей клуб грав у третьому за рангом місцевому дивізіоні.

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Після початку повномасштабної війни Савін виїхав з Росії сам і переніс свій бренд на Кіпр. Там він викупив один з клубів нижчої ліги та перейменував його на "Красава-Іпсонас". Минулого сезону цей клуб дебютував у найвищому дивізіоні кіпрського чемпіонату, посівши 10 сходинку в загальній таблиці.

Сам Савін у 2022 році засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також він неодноразово заявляв, що має "жорстку антивоєнну позицію" і через це вимушений був поїхати з РФ. Однією з причин міграції Савіна стало його інтервʼю з українськими футболістами, які розповіли про дії РФ на території України.

Що відомо про Дмитра Чигринського

Чигринський у своїй карʼєрі виступав за низку клубів. Зокрема донецький "Шахтар", "Дніпро" та "Барселону". Він є переможцем Кубка УЄФА і багаторазовим чемпіоном України. Також Чигринський відіграв 29 матчів за збірну України.

Новини футболу

Нагадаємо, наразі у Північній Америці триває Чемпіонат світу з футболу. Він вже приніс низку історичних рекордів для цього турніру. Зокрема в останньому матчі збірної Аргентини, зірковий нападник Ліонель Мессі перевершив рекорд німця Мірослава Клозе за кількістю забитих мʼячів на цьому турнірі. Аргентинець оформив дубль у ворота Австрії, завдяки чому записав до свого піднявся на першу сходинку бомбардирів ЧС за всю історію, маючи в запасі загалом 18 голів.

Тим часом Кріштіану Роналду встановив інше історичне досягнення. Він став найстаршим гравцем, який коли-небудь оформлював дубль у межах фінальних частин Чемпіонатів світу з футболу. Це сталося у матчі збірної Португалії проти Узбекистану.

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