Дмитро Чигринський на правах вільного агента поповнив склад "Іонікоса".

Колишній центральний захисник донецького "Шахтаря" та іспанської "Барселони" Дмитро Чигринський продовжить виступати в Греції. 34-річний українець офіційно став гравцем "Іонікоса".

Про це повідомив агент Чигринського Олександр Панков у Instagram.

Чигринський приєднався до "Іонікоса" на правах вільного агента, після того, як у червні залишив іншу грецьку команду - АЕК.

"Іонікос" лише в цьому сезоні повернувся до елітного дивізіону чемпіонату Греції. Свого часу легенда "Динамо" Олег Блохін тренував "Іонікос" (з 1994 по 1997 та з 1999 по 2002 рік).

Дмитро Чигринський: кар'єра

Чигринський виступав за АЕК протягом п'яти років - з 2016 року. Всього він провів за клуб 126 матчів, в яких забив 5 голів. У 2018 році разом з АЕКом Чигринський став чемпіоном Греції.

У сезоні 2009/10 Дмитро виступав за іспанську "Барселону". Каталонці заплатили за центрдефа 25 мільйонів євро "Шахтарю". Також Чигринський захищав кольори "Дніпра" (з 2015 по 2016 рік).

Захисник провів 29 поєдинків за національну збірну України.

Автор: Артем Будрін