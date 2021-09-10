Дмитро Чигринський / фото twitter.com/aek_fc_official
Колишній центральний захисник донецького "Шахтаря" та іспанської "Барселони" Дмитро Чигринський продовжить виступати в Греції. 34-річний українець офіційно став гравцем "Іонікоса".
Про це повідомив агент Чигринського Олександр Панков у Instagram.
Чигринський приєднався до "Іонікоса" на правах вільного агента, після того, як у червні залишив іншу грецьку команду - АЕК.
"Іонікос" лише в цьому сезоні повернувся до елітного дивізіону чемпіонату Греції. Свого часу легенда "Динамо" Олег Блохін тренував "Іонікос" (з 1994 по 1997 та з 1999 по 2002 рік).
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Дмитро Чигринський: кар'єра
- Чигринський виступав за АЕК протягом п'яти років - з 2016 року. Всього він провів за клуб 126 матчів, в яких забив 5 голів. У 2018 році разом з АЕКом Чигринський став чемпіоном Греції.
- У сезоні 2009/10 Дмитро виступав за іспанську "Барселону". Каталонці заплатили за центрдефа 25 мільйонів євро "Шахтарю". Також Чигринський захищав кольори "Дніпра" (з 2015 по 2016 рік).
- Захисник провів 29 поєдинків за національну збірну України.