Колишній асистент Паулу Фонсеки став біля керма португальського клубу "Санта-Клара".

Португальський фахівець Нуну Кампуш, який відомий українським уболівальникам по роботі помічником Паулу Фонсеки в "Шахтарі", призначений головним тренером ФК"Санта-Клара". Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

Деталі контракту Кампуша з новим клубом не розголошуються.

Нуну Кампуш є давнім соратником Паулу Фонсеки і працював з ним в таких клубах, як "Одівелаш", "Піньялновенсе", "Авеш", "Пасуш", "Порту", "Брага", "Шахтар" і римська "Рома".

Читайте такожЗ першого чемпіонського складу: помер знаменитий екс-футболіст ДинамоУ донецькому "Шахтарі" Нуну Кампуш пропрацював три сезони з 2016 по 2019 рік. За цей період португалець тричі ставав чемпіоном України (2016/17, 2017/18, 2018/19), тричі володарем кубка України (2016/17, 2017/18, 2018/19) і один раз завоював Суперкубок України (2017).

Робота в "Санта-Кларі" стане першим досвідом самостійної роботи для 46-річного Нуну Кампуша.

Після восьми зіграних турів в рамках португальської першості "Санта-Клара" займає 15-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в своєму активі всього 6 набраних балів.

Раніше повідомлялося, що багаторічний лідер донецького "Шахтаря" Марлос може завершити кар'єру футболіста по завершенню контракту з "гірниками".

Автор: Владимир Медяник