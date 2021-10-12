Марлос наприкінці року може повісити бутси на цвях.

33-річний атакувальний півзахисник "Шахтаря" Марлос розмірковує над завершенням кар'єри.

Про це повідомляє бразильське видання Bolavip.

За версією джерела, керівництво бразильського клубу "Сан-Паулу" дізналося від оточення гравця, що Марлос планує завершити кар'єру після закінчення контракту з "Шахтарем".

Повідомляється, що Марлос хоче повернутися у Бразилію з сім'єю і зайнятися бізнесом. Попри це, "Сан-Паулу" готовий підписати футболіста, якщо він захоче грати і надалі.

Нагадаємо, що контракт Марлоса з "Шахтарем" добігає кінця в грудні 2021 року. Сам Марлос вже натякав, що його період в донецькому клубі близький до фінішу.

Марлос: кар'єра в Україні

Марлос виступає в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов у "Шахтар".

За "гірників" футболіст провів 276 матчів, в яких забив 73 голи.

28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косова.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Автор: Артем Будрін