У Романа Зозулі увірвався терпець.

Український футболіст Роман Зозуля розкритикував легендарного Андрія Шевченка за фото з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

"Мені вже увірвався терпець! Давайте розкриємо очі. Прийшов час, поставити крапки над І. Президент України, Володимир Зеленський, хотів виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу, зі зверненням про мир!

Тобто, його меседж повинен був полягати в тому, що він хоче донести до мільйонів, або навіть мільярдів людей, що світові потрібен МИР! І як людство страждає від війн. На що наш президент отримав заборону від ФІФА… Ви розумієте, що проросійський Інфантіно, і далі вмивається російськими грошима! Повністю вся структура ФІФА і далі існує на російських рублях.

Відео дня

А тепер перейдемо до найсолодшого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському – просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чию руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться?

Андрію, замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовіча, та пропозицій ввести його в переговорну групу – краще б ви робили з ФІФА орган, який не буде заангажований, та на який не буде мати впливу Росія. Неможливо вже все це терпіти.

Запам’ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже напротязі 9 місяців тероризує всю країну. Нищіть, ґвалтує, краде, вбиває… А ви, пане Шевченко, і надалі тисните руки тим, хто підтримує Росію.

І на останок. Якщо хтось забув – про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія – ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовичем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія: Сільвіо Берлусконі. Людина, яка товаришує з путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну росію.

Ну і давайте не будемо забувати про НОК. Куди Шевченко пішов разом із всіма з ОПЗЖ. Так, потім люди побачили, хто туди увійшов, підняли бунт, і пан Андрій на своїй сторінці в ФБ одразу відписався, що знімаю свою кандидатуру та звільняється з НОК. Але це тільки в його пості в соцмережах. На папері він і досі там.

Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це! 9 місяців наша земля втрачає кращих синів та дочок. А хтось і далі свого носа не бачить… А деякі тиснуть руки, які по лікоть в крові…", - написав Зозуля у себе в телеграм-каналі.

Додамо, що 16 грудня Шевченко зробив спільне фото з президентом ФІФА Інфантіно, в кадрі також був знаменитий бразильський екс-футболіст Кака зі своєю дитиною.

ФІФА, де керує Інфантіно, не дозволила Зеленському виступити з посланням миру перед фіналом ЧС-2022.

Вас також можуть зацікавити новини: