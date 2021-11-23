Рівненський "Верес" призначив В'ячеслава Шевчука спортивним директором.

Екс-захисник донецького "Шахтаря" та збірної України В'ячеслав Шевчук отримав посаду спортивного директора народного клубу "Верес".

Про це повідомляє офіційний сайт рівненської команди.

Фахівця презентували громадськості на стадіоні "Авангард" у Рівному.

"Дуже радий приєднатися до команди народного клубу "Верес". Я дуже мотивований в тому, аби розвивався цей клуб і рівненський футбол загалом. Головне моє завдання на посаді спортивного директора - комунікація між гравцями першої команди, тренером і президентом. Це також розвиток команди U-19, розвиток дитячого футболу. Також займатимуся селекцією для підсилення нашої головної команди", - зазначив Шевчук на представленні.

"Серед моїх обов'язків - функції амбасадора клубу, перемовини з транслятором та Українською Прем'єр-лігою. Тут, у "Вересі", я побачив команду професіоналів, які мають перед собою чітку мету. Сьогодні я побував на стадіоні в Рівному. Класно, що в нашій країні будують такі споруди, куди люди можуть прийти і забути про свої повсякденні труднощі, насолоджуючись футболом", - додав В'ячеслав.

Зауважимо, що перше коло УПЛ "Верес" завершив на сьомому місці, набравши 22 очки.

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В'ячеслав Шевчук: кар'єра футболіста і тренера

42-річний екс-захисник зробив собі ім'я і прекрасну репутацію гравця з бійцівським характером в донецькому "Шахтарі". Шевчук захищав кольори "гірників" з 2005 по 2016 рік.

З донеччанами він 7 разів ставав чемпіоном України, а також 5 разів вигравав Кубок країни. В його активі три Суперкубки України і перемога в Кубку УЄФА в сезоні 2008/2009.

Шевчук спробував себе тренером, але довго не протримався. У сезоні 2018/19 він очолював "Олімпік", а потім повернувся працювати експертом на телебачення.

Автор: Артем Будрін