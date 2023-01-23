Дані Алвеса звинувачують у зґвалтуванні 23-річної дівчини.

Легендарний екс-гравець "Барселони" і збірної Бразилії Дані Алвес був заарештований в Іспанії у гучній справі про сексуальні домагання, яка зараз перекваліфікована як справа про зґвалтування.

Футболіста заарештували і доставили до суду 20 січня, а там обрали тимчасовий запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави, тобто час розглядів він проведе точно за гратами.

Інцидент стався 30 грудня в одному з нічних клубів Барселони. Ймовірна жертва відразу заявила про це в поліцію, але затримати футболіста змогли тільки після його повернення в Іспанію.

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Повідомляється, що Дані Алвес вже тричі дав суперечливі свідчення у цій справі. Спочатку він сказав, що не знає дівчину, яка звинуватила його у зґвалтуванні. Потім став стверджувати, що бачив її, але нічого не було.

Однак, на відео з камер спостереження видно, що він дійсно усамітнювався з заявницею в туалеті розважального закладу приблизно на 15 хвилин.

Згодом дані змінив свої свідчення - визнав, що статевий акт був, але футболіст наполягає на добровільній участі дівчини. Однак вона стверджує, що бразилець взяв її силою і навіть змусив сказати, що вона його "маленька повія", повідомляє La Vanguardia.

"Я не знала, що за цими дверима, - думала, що там буде ще одна VIP-зона. Я пручалася, але він був набагато сильніший за мене", - наводить іспанське видання слова 23-річної дівчини.

За версією передбачуваної жертви, ім'я якої не називається, Алвес почав чіпати дівчину, потім підніс її руку до свого пеніса, а після повів її в туалет.

Там він замкнувся з нею в кабінці, сів на унітаз, задер їй сукню і посадив на себе зверху. Потім повалив на підлогу і змусив зробити йому мінет. Після цього бразилець вдарив дівчину, підняв з підлоги і зґвалтував.

Жертва стверджує, що коли вона вийшла з туалету, то в VIP-кімнаті залишався тільки одна подруга. Дівчина розплакалася на виході з клубу, це помітили співробітники закладу і запитали, в чому справа.

Їй надали допомогу в присутності менеджера. Вони викликали поліцію і швидку допомогу, яка доставила її в лікарню - там дівчину обстежили на наявність біологічного матеріалу Алвеса, який міг бути доказом згвалтування. Результати не наводяться.

У медичному висновку є інформація про травми, що свідчать про опір.

Через два дні після передбачуваного зґвалтування жінка звернулася в поліцію, щоб повідомити про те, що трапилося. Вона передала медичний висновок, а також сукню, яка була на ній в ту ніч.

Тоді поліція і почала розслідування, що призвело до арешту Алвеса.

Дівчина, яка звинуватила Дані Алвеса в згвалтуванні і домаганнях, хоче, щоб його покарали за законом, повідомляє El Pais.

Суддя нагадав потерпілій, що у разі обвинувального вироку вона має право на фінансову компенсацію за травми та моральну шкоду, проте дівчина відмовилася від цього права.

У справі про зґвалтування 39-річному футболістові загрожує від 4 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, Дані Алвес завоював за кар'єру 46 трофеїв і є найтитулованішим футболістом в історії. У складі збірної Бразилії Алвес виступив на ЧС-2022 в Катарі, де дійшов до 1/4 фіналу.

В ході кар'єри захисник також грав за "Севілью", "Ювентус", ПСЖ і "Сан-Паулу". Він покинув "Барселону" в кінці минулого сезону. У 2022 році футболіст уклав контракт з мексиканським клубом "Пумас".

Після того, як Алвеса звинуватили у зґвалтуванні мексиканський "Пумас" розірвав з ним контракт.

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