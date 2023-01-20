Поліція Каталонії заарештувала легендарного екс-футболіста Барселони і збірної Бразилії Дані Алвеса.
За інформацією видання Marca, 39-річний гравець був узятий під варту за звинуваченням у сексуальних домаганнях, яке було висунутого проти нього 30 грудня 2022 року.
У п'ятницю, 20 січня, Алвес відвідав відділення поліції в Барселоні, щоб дати свідчення у справі. Після цього Дані візьме участь у судовому засіданні, і суддя винесе рішення про його тимчасове становище до розслідування цієї справи.
Відзначається, що бразилець відкидає всі звинувачення.
"Я був там, де було більше людей, і мені було весело. І люди, які мене знають, знають, що я люблю танцювати.
Я танцював і насолоджувався собою, не втручаючись у чужий простір. Я не знаю, хто ця дама. Як я міг зробити це з жінкою?", - заявив Алвес.
Повідомляється, що варіант з відправкою футболіста до в'язниці є малоймовірним.
Нагадаємо, легендарного Дані Алвеса звинуватили в сексуальному насильстві після інциденту в нічному клубі "Sutton" в Барселоні 30 грудня 2022 року. Нібито футболіст сунув руку під нижню білизну однієї з відвідувачок. Вона відразу поскаржилася охороні, яка і викликала поліцію. 2 січня була офіційно оформлена скарга в поліцію. Футболіст і люди з його оточення заперечують звинувачення.
В ході кар'єри Алвес також за "Севілью", "Ювентус", ПСЖ і "Сан-Паулу". У 2022 році футболіст уклав контракт з мексиканським клубом "Пумас".
Дані Алвес Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. У складі збірної Бразилії дані завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 в Токіо.