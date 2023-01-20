Знаменитий футболіст був узятий під варту за звинуваченням у сексуальних домаганнях.

Поліція Каталонії заарештувала легендарного екс-футболіста Барселони і збірної Бразилії Дані Алвеса.

За інформацією видання Marca, 39-річний гравець був узятий під варту за звинуваченням у сексуальних домаганнях, яке було висунутого проти нього 30 грудня 2022 року.

У п'ятницю, 20 січня, Алвес відвідав відділення поліції в Барселоні, щоб дати свідчення у справі. Після цього Дані візьме участь у судовому засіданні, і суддя винесе рішення про його тимчасове становище до розслідування цієї справи.

Відео дня

Відзначається, що бразилець відкидає всі звинувачення.

"Я був там, де було більше людей, і мені було весело. І люди, які мене знають, знають, що я люблю танцювати.

Я танцював і насолоджувався собою, не втручаючись у чужий простір. Я не знаю, хто ця дама. Як я міг зробити це з жінкою?", - заявив Алвес.

Повідомляється, що варіант з відправкою футболіста до в'язниці є малоймовірним.

Нагадаємо, легендарного Дані Алвеса звинуватили в сексуальному насильстві після інциденту в нічному клубі "Sutton" в Барселоні 30 грудня 2022 року. Нібито футболіст сунув руку під нижню білизну однієї з відвідувачок. Вона відразу поскаржилася охороні, яка і викликала поліцію. 2 січня була офіційно оформлена скарга в поліцію. Футболіст і люди з його оточення заперечують звинувачення.

В ході кар'єри Алвес також за "Севілью", "Ювентус", ПСЖ і "Сан-Паулу". У 2022 році футболіст уклав контракт з мексиканським клубом "Пумас".

Дані Алвес Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. У складі збірної Бразилії дані завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 в Токіо.

Вас також можуть зацікавити новини: