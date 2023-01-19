Знаменитого бразильського футболіста Дані Алвеса підозрюють у сексуальних домаганнях.

Легендарний екс-гравець "Барселони" і збірної Бразилії Дані Алвес буде заарештований за підозрою в сексуальних домаганнях до молодої жінки в нічному клубі "Sutton" в Барселоні.

Як повідомляє видання Antena 3, затримання знаменитого футболіста може відбутися в п'ятницю, 20 січня.

Згідно з даними джерела, адвокатів Алвеса повідомили, що футболіст зобов'язаний з'явитися до суду 20 січня.

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Спочатку бразилець дасть свідчення, після чого на нього заведуть справу. У Дані візьмуть відбитки пальців, сфотографують з різних сторін і оформлять його досьє в поліцейській дільниці. Після цього Алвес офіційно отримає статус "під слідством".

У судовому порядку прокурор вирішить, чи необхідно застосовувати до спортсмена будь-який запобіжний захід. Поліція вимагає арешту бразильця.

Зазначається, що на захист Дані виступила його дружина. Вона сказала, що з Алвесом постійно заграють різні дівчата. На її думку, Алвес ніколи не допустив би такої поведінки.

Напередодні стало відомо, що Верховний суд Каталонії підтвердив початок розслідування за звинуваченням у сексуальному насильстві проти бразильського захисника Дані Алвеса.

Жінка звинуватила 39-річного спортсмена, який перебував на відпочинку в Барселоні, в тому, що той засунув руку їй під спідню білизну. Передбачуваний інцидент стався 30 грудня.

2 січня була офіційно оформлена скарга в поліцію. Футболіст і люди з його оточення заперечують звинувачення.

Нагадаємо, Дані Алвес є футболістом мексиканського клубу "Пумас", з яким уклав контракт у 2022 році.

Дані Алвес: кар'єра та досягнення

Бразильський захисник прославився виступаючи у складі "Барселони", за яку грав з 2008 по 2016 і з 2021 по 2022 роки.

У складі "Барселони" Дані Алвес зіграв 407 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи і віддав 104 результативних передачі.

З "Барселоною" захисник завоював 23 титули. Бразилець завоював 6 чемпіонських титулів, 4 Кубки Іспанії, 4 Суперкубки країни, 3 кубка Ліги чемпіонів, інші трофеї.

Рідний клуб Дані Алвеса - "Баїя". Також виступав за "Севілью", "Ювентус", ПСЖ і "Сан-Паулу".

У складі збірної Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів і забив 8 голів.

Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. У складі збірної Бразилії дані завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 в Токіо.

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