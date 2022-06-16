39-річний правий захисник Дані Алвес вдруге покинув ряди іспанської "Барселони" і шукатиме нове місце продовження ігрової кар'єри.
Напередодні керівництво каталонського клубу повідомило, що не має наміру продовжувати контракт з легендарним бразильцем. Після цього Дані Алвес попрощався з уболівальниками команди на своїй сторінці в Instagram.
"Ось і прийшов час нашого прощання. Більше восьми років я присвятив цьому клубу і цим квітам. Але, як завжди буває в житті, роки проходять, шляхи розходяться і історії пишуться якийсь час в різних місцях. Так і сталося. Мене намагалися звільнити, але не змогли, тому що ви не уявляєте, який я витривалий і стійкий.
Але я не можу попрощатися, не подякувавши тим, хто стоїть за лаштунками і допомагає нам бути досконалими. Дякую вас. Також спасибі за можливість повернутися в клуб і надіти цю чудову футболку знову. Сподіваюся, ви не будете сумувати за моїм божевіллям і моїм щоденним щастям. Сподіваюся також на те, що решта змінять історію цього прекрасного клубу, я щиро бажаю їм цього", - написав футболіст.
Додамо, що замінити Дані Алвеса в Барселоні може бразильський правий захисник "Шахтаря" Додо. За даними видання Sport.es, керівництво "Барселони" вважає футболіста "гірників" пріоритетним варіантом на посилення правого флангу оборони.
У футболіста "Шахтаря" каталонці бачать "нового Дані Алвеса", у якого є перспективи закріпитися в основі національної збірної Бразилії.
У минулому сезоні Додо зіграв 14 матчів за "Шахтар" в УПЛ, в яких відзначився 4 результативними передачами. Також бразилець зіграв 10 матчів за "гірників" в єврокубках.
Дані Алвес: кар'єра і досягнення в "Барселоні"
- Бразилець перейшов в "Барселону" 7 червня 2008 року з "Севільї". Сума трансферу склала 32 млн євро, контракт був розрахований на 5 років.
- Дані Алвес виступав за "Барселону" по 2016 рік. Потім захисник виступав за "Ювентус", ПСЖ і "Сан-Паулу", а в 2021-му році знову повернувся в "Барсу".
- У минулому сезоні він провів 16 матчів, забив 1 гол і зробив 3 асисти.
- Всього у складі "Барселони" Дані Алвес зіграв 407 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи і віддав 104 результативних передачі.
- З "Барселоною" захисник завоював 23 титули. Бразилець завоював 6 чемпіонських титулів, 4 Кубка Іспанії, 4 Суперкубка країни, 3 кубка Ліги чемпіонів, інші трофеї.
- Рідний клуб Дані Алвеса - "Баїя".
- У складі збірної Бразилії Дані Алвес зіграв 125 матчів і забив 8 голів.
Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. У складі збірної Бразилії дані завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 в Токіо.