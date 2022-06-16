Дані Алвес зворушливо попрощався з каталонським грандом.

39-річний правий захисник Дані Алвес вдруге покинув ряди іспанської "Барселони" і шукатиме нове місце продовження ігрової кар'єри.

Напередодні керівництво каталонського клубу повідомило, що не має наміру продовжувати контракт з легендарним бразильцем. Після цього Дані Алвес попрощався з уболівальниками команди на своїй сторінці в Instagram.

"Ось і прийшов час нашого прощання. Більше восьми років я присвятив цьому клубу і цим квітам. Але, як завжди буває в житті, роки проходять, шляхи розходяться і історії пишуться якийсь час в різних місцях. Так і сталося. Мене намагалися звільнити, але не змогли, тому що ви не уявляєте, який я витривалий і стійкий.

Але я не можу попрощатися, не подякувавши тим, хто стоїть за лаштунками і допомагає нам бути досконалими. Дякую вас. Також спасибі за можливість повернутися в клуб і надіти цю чудову футболку знову. Сподіваюся, ви не будете сумувати за моїм божевіллям і моїм щоденним щастям. Сподіваюся також на те, що решта змінять історію цього прекрасного клубу, я щиро бажаю їм цього", - написав футболіст.

Додамо, що замінити Дані Алвеса в Барселоні може бразильський правий захисник "Шахтаря" Додо. За даними видання Sport.es, керівництво "Барселони" вважає футболіста "гірників" пріоритетним варіантом на посилення правого флангу оборони.

У футболіста "Шахтаря" каталонці бачать "нового Дані Алвеса", у якого є перспективи закріпитися в основі національної збірної Бразилії.

У минулому сезоні Додо зіграв 14 матчів за "Шахтар" в УПЛ, в яких відзначився 4 результативними передачами. Також бразилець зіграв 10 матчів за "гірників" в єврокубках.

Дані Алвес: кар'єра і досягнення в "Барселоні"