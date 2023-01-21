Дані Алвес заперечує всі звинувачування.

Мексиканський "Пумас" розірвав контракт з Дані Алвесом, якого 20 січня поліція Каталонії заарештувала за підозрою в зґвалтуванні дівчини.

Мексиканський клуб припинив співпрацю з 39-річним бразильцем і назвав поведінку Алвеса такою, яка "суперечить духу і цінностям команди".

"У зв'язку з отриманою сьогодні інформацією про судовий процес, з яким зіткнувся Даніель Алвес і за який він затриманий в Іспанії, ми вирішили повідомити: клуб ухвалив рішення розірвати контракт з Алвесом з поважних причин від сьогодні.

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Цим рішенням клуб підтверджує своє зобов’язання не миритися з діями будь-якого члена нашої організації, хоч би ким вони були, які суперечать духу клубу та його цінностям. Наш клуб виступає за повагу, чесну та гідну поведінку наших гравців як на полі, так і за його межами, оскільки вони є взірцем для наслідування у суспільстві, у Мексиці та інших країнах світу", – зазначено в офіційній заяві "Пумаса" на сайті.

Додамо, що 23-річна дівчина звернулася до поліції і заявила, що в ніч з 30 на 31 грудня 2022 року Алвес на дискотеці в Каталонії чіплявся до неї, а потім відвів її до вбиральні і почав сувати руки під спідницю. Вона звинувачує Алвеса в домаганнях, футболіст нібито примушував її до орального сексу, а також лупцював її. Алвес заперечує всі звинувачування. Його чекає судовий процес.

Футболіст провів 126 матчів за національну збірну Бразилії, а також захищав кольори "Барселони" з 2008 по 2016 рік. Алвес тричі був переможцем Ліги чемпіонів УЄФА. За всю кар'єру він здобув 46 трофеїв і є найтитулованішим футболістом світу.

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