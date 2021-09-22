Скандальний форвард слухав на свою адресу звинувачення в сепаратизмі.

Нападник "Миная" Євген Селезньов перепросив за свій вчинок, коли нещодавно в Полтаві він показав вболівальникам на трибунах середній палець.

36-річний гравець розповів про інцидент для офіційного сайту "Миная".

Євген шкодує про свій вчинок. Він сказав, що на нецензурний жест його спровокували фанати, котрі обзивали його "сепаратист".

"Прикро про це говорити. Жест, який зробив у бік вболівальників на матчі між "Ворсклою" та "Минаєм", зробив на емоціях і я щиро шкодую. Скажу лише, що цей жест був спровокований образливими викриками на мою адресу від невідомих мені особисто вболівальників на трибунах. Вони кричали образливі лайливі слова, які навіть озвучувати соромно, а також звинувачували мене в причетності до сепаратистських угрупувань, з якими борються українські війська на сході нашої держави", - йдеться у заяві форварда.

"Ці слова мене вкрай обурили, адже те, що зараз відбувається в моїх рідних краях, для мене є дуже болючою темою. Я неодноразово казав, що є українцем і я підтримую цілісність та недоторканість нашої країни. Донецьк - це Україна і завжди так було і буде. Тому не допущу подібних слів на свою адресу".

"Враховуючи образливі викрики у мій бік, які не припинялися на вимоги представників мого клубу та інших людей на трибунах, визнаю, що не стримався та піддався емоціям і продемонстрував цей жест у перерві матчу, що не мав робити за будь-яких обставин. І прошу вибачення у всіх вболівальників на трибунах в Полтаві, та у тих, хто спостерігав за цим поєдинком перед екранами телевізора".

"Не мав за мету образити когось і щиро шкодую за цей інцидент. Обіцяю, що в майбутньому подібного більше не повториться, адже всі ми, футболісти та вболівальники, хочемо аби український футбол приносив лише позитивні емоції", - додав Селезньов.

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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні у нього виник конфлікт з футболістом "Динамо". В іншому матчі він назвав суперника "повією".

Автор: Артем Будрін